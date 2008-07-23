США не видят связи между ценами на нефть и действиями спекулянтов

Комиссия по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) на нашла доказательств значительного влияния спекулянтов на стоимость нефти. Об этом говорится в исследовании Комиссии, которое было проведено вместе с шестью другими ведомствами по требованию Конгресса США, сообщает The New York Times.

CFTC отмечает, что выводы, сделанные ее специалистами после анализа данных, не поддерживают гипотезу о том, что активность спекулянтов на рынке нефти оказывает значительное влияние на рост цен на нефтяные фьючерсы. Причинами роста цен на топливо, по мнению CFTC, являются быстро растущее потребление нефтепродуктов и медленно растущая добыча нефти.

CFTC начала расследование, связанное с возможными злоупотреблениями на рынке нефти, 30 мая 2008 года. При этом CFTC начала отслеживать покупку, транспортировку, хранение и торговлю нефтью еще в октябре 2007 года. Полный отчет CFTC будет выпущен в сентябре 2008 года.

Ранее подкомитет по надзору и расследованиям при Конгрессе США (HSOI) сообщал, что доля спекулятивного капитала на торгах фьючерсами на нефть марки WTI в Нью-Йорке на бирже NYMEX возросла до 70 процентов, увеличившись с 2000 года более чем в два раза.

Стоимость барреля WTI с поставкой в августе на бирже NYMEX 22 июля понизилась на 3,09 доллара до 127,95 доллара, а барреля Brent - на 3,35 процента до 129,26 доллара.

Лента.ру