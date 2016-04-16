В пригороде Львова мужчины устроили стрельбу в гостинице

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, 15 июля около 16.00 администратор гостиницы услышала выстрелы в одном из номеров, и вызвала полицию. До приезда следственно-оперативной группы мужчина, который с 14 апреля проживал в номере, скрылся. Сотрудники гостиницы и посетители не пострадали. Информация о том, есть ли пострадавшие среди лиц, которые устроили стрельбу, проверяется.

По информации источников в правоохранительных органах, с места происшествия (гостиничного номера откуда были слышны выстрелы), изъято более 40 патронов калибра 7,62 мм и 5 гильз различного калибра от огнестрельного оружия. В номере, по данным администрации, остановился один человек, однако впоследствии там были слышны голоса двух мужчин. После стрельбы один из мужчин уехал с территории гостиничного комплекса на иномарке. Инцидент произошел в гостинице «Чагари» в селе Липники Пустомытовского района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). За подобные правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Все обстоятельства происшествия расследуются.