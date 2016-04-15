Приговор ГРУшникам Александрову и Ерофееву объявят 18 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, Голосеевский райсуд столицы провел последние стадии судебного следствия - прения и предоставление последнего слова обвиняемым.

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После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Как отметил председательствующий по делу судья Николай Дидык, суд выйдет из совещательной комнаты ориентировочно после 14.00 в понедельник.

В ходе судебных прений защитники "ГРУшников" Валентин Рыбин и Оксана Соколовская попросили суд полностью оправдать своих подзащитных, поскольку они считают, что их клиенты не совершали ни одного из предъявленных прокуратурой преступления и что их вина не доказана ни по одному из пунктов обвинений.

В частности, Соколовская высказала мнение, что Александров и Ерофеев являются военнопленными и, исходя только из этого, не могут преследоваться за преступления, инкриминируемые прокуратурой, даже если они их совершали.

В свою очередь адвокат Рыбин настаивал, что прокуроры во время судебного процесса не доказали, что винтовка "Винторез" принадлежит Александрову или Ерофееву, и что они стреляли из нее по украинским военнослужащим.

Кроме того, по словам адвоката, не доказано, что мобильный телефон, приобщенный обвинением в качестве доказательства, принадлежит его подзащитному Александрову.

В своем последнем слове Александров и Ерофеев заявили, что они не причастны ни к одному из инкриминируемых им преступлений.

В частности, Ерофеев заявил, что судебный процесс над ними провели для того, чтобы получить "максимальный резонанс, и он нужен был тем лицам, которые хотели добиться каких-то определенных целей, чтобы получить резонанс и пиар в стране и в мире".

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После произнесения последнего слова он заявил, что считает себя невиновным.

В свою очередь Александров поддержал позицию Ерофеева и добавил, что считает политическим судебный процесс над ними.

"Считаю себя невиновным и мою вину не доказанной", - заявил Александров.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа прошлого года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта 2015 года Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.

Прокуроры требуют назначить Александрову и Ерофееву по 15 лет лишения свободы.