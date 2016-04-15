"Никого не убивали и не стреляли": Александров и Ерофеев отказались от всех своих показаний

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили в ходе судебных прений в Голосеевском райсуде Киева, который рассматривает уголовное производство в отношении российских спецназовцев.

Они утверждают, что все показания они давали под давлением.

В частности, Ерофеев сказал: “Я никого не убивал, не стрелял, ни на кого не нападал, даже не было такой цели. Прошу оправдать”.

В свою очередь Александров заявил, что отказывается от своих показаний, данных на стадии досудебного следствия, поскольку он давал их, чтобы сохранить жизнь.

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“От всех показаний, данных ранее, я отказываюсь, поскольку давал их для сохранения своей жизни”, сказал «ГРУшник».

Также он добавил, что не согласен ни с одним обвинением прокуратуры и попросил суд признать его невиновным.

Как сообщал УНИАН, прокуроры требуют для Александрова и Ерофеева по 15 лет лишения свободы.

16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил АлександровЧитайте такжеНа суд по делу ГРУшников должны прибыть боевики "ЛНР" и российские офицеры из СЦКК

В конце августа прошлого года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта 2015 года Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.