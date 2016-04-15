Прокуроры требуют для российских ГРУшников Александрова и Ерофеева по 15 лет тюрьмы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор заявил в ходе дебатов в Голосеевском райсуде Киева, который рассматривает уголовное производство против ГРУшников.

"Окончательно назначить Евгению Ерофееву наказание в виде 15 лет лишения свободы, конфискации имущества с лишением права занимать должности в воинских формированиях и правоохранительных органах сроком на 3 года. Александру Александрову - наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в воинских формированиях и правоохранительных органах, где предусмотрено прохождение военной службы сроком на 3 года", - сказал Крым.

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Также в ходе выступления прокуроров на судебных прениях прокурор Игорь Нимченко напомнил, что Российская Федерация отказалась от своих военных, поскольку не желает признавать, что они с оружием в руках находились на территории Украины, будучи кадровыми военными вооруженных сил России.

"Россия отказалась от своих военных, и каждому солдату стоит задуматься о том, что, попав к украинскому правосудию, он превратится в уголовного преступника", - сказал Нимченко.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа прошлого года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта 2015 Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.