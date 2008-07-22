Посол США посвятил день ядерному топливу в Украине

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ и Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР обсудили перспективы сотрудничества в отрасли атомной энергетики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Энергоатома».

Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта квалификации ядерного топлива для АЭС Украины производства компании Westinghouse и реализации проекта сооружения централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, который осуществляет корпорация Holtec (США).

Президент НАЭК «Энергоатом» выразил надежду на своевременное завершение опытной эксплуатации топлива Westinghouse, а также информировал посла о получении позитивных результатов государственной экспертизы проекта сооружения ЦХОЯТ.

«По всем направлениями государственной экспертизы получены позитивные выводы», - сказал он.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, после получения всех выводов проект строительства хранилища будет направлен на рассмотрение правительства. Между тем, компании уже начали работы по адаптации пристанционной инфраструктуры к американской технологии обращения с отработанным ядерным топливом на Южно-Украинской АЭС. В ближайшее время подобные работы будут вестись на Ривненской и Хмельницкой АЭС.

В ходе встречи Ю.НЕДАШКОВСКИЙ сообщил также, что «Энергоатом» предлагал Westinghouse принять участие в конкурсе по отбору типа реакторной установки для 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, однако пока не получил официального ответа американской компании.

В свою очередь У.ТЕЙЛОР выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Украины и США в отрасли атомной энергетики.

Справка УНИАН. В декабре 2005 год НАЭК «Энергоатом» подписала договор с победителем тендера на сооружение ЦХОЯТ - компанией Holtec International.

По предварительным расчетам, срок строительства хранилища будет составлять три года со времени принятия органами государственной власти решения о размещении (выбор площадки) объекта. Пусковой комплекс хранилища, по условиям тендера, включает 94 контейнера, необходимых для хранения 2500 топливных сборок реакторов ВВЭР-1000 и 1080 сборок - реакторов ВВЭР-440. Это - почти 20 % от общего объема отработанного ядерного топлива Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС (с учетом отработанных сборок, которые в настоящее время находятся в бассейнах выдержки).

30 марта НАЭК «Энергоатом» и Holtec International (США) подписали дополнительное соглашение о внедрении технологий обращения с отработанным ядерным топливом на трех украинских АЭС.

Эти работы не связаны с выбором площадки для строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.