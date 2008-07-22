Ющенко похвалил Газпром, Миллер похвалил Нафтогаз

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ высоко оценил то, что взаимодействие «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» не политизируется. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

В частности, информируя главу Украинского государства об итогах совместной работы ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в первом полугодии, А.МИЛЛЕР, который сегодня находился с визитом в Киеве, дал им высокую оценку. «Работа строится конструктивно, обе стороны пытаются достичь взаимопонимания», – сказал он.

По словам А.МИЛЛЕРА, на сегодняшний день планы поставок газа в Украину, его транзита через украинскую территорию, закачивание газа в подземные газоубежища Украины происходят «строго по графику», никаких проблемных вопросов по оперативному взаимодействию нет. Руководитель «Газпрома» прибавил, что цена на газ для Украины на текущий год остается 179,5 доллара за тысячу кубометров. «С удовольствием отмечаем, что вместе с НАК «Нафтогаз Украины» мы очень хорошо и конструктивно отработали первое полугодие 2008 года, в таком же ключе думаем работать и в дальнейшем», – сказал А.МИЛЛЕР, выразив надежду, что теперь можно обсуждать подходы к 2009 году, в том числе на долгосрочную перспективу.

Со своей стороны Президент высоко оценил взаимодействие «Нафтогаза Украины» и «Газпрома». «Я всячески поддерживаю такой характер отношений, потому что очень часто эти отношения, даже не желая этого, хотел кто-то использовать в некорректных комментариях, в том числе политического характера», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Главнее всего, по его словам, что стороны договорились не политизировать эти взаимоотношения, находить «понятные принципы образования цены, формирования баланса, политики транзита, объемов транзита». «Это наша перспектива, и конечно, мы хотели бы видеть эту перспективу не на год, не на два, а закрепленной как взаимовыгодный характер отношений», – отметил глава государства.