Российские тюремщики заявили, что Савченко согласилась на медосмотры и поддерживающую терапию

Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко дала письменное согласие на регулярные медосмотры и сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в российской Федеральной службе исполнения наказаний.

Читайте такжеАдвокат Савченко: Пока политики пытаются договориться, без допуска врачей мы ее потеряем

«Вчера, 10 апреля, Надежда Савченко дала свое письменное согласие на проведение регулярных медицинских осмотров и начала получать поддерживающую терапию. В этот же день она была осмотрена врачом-терапевтом, проведены основные клинико-лабораторные исследования», - говорится в сообщении.

По результатам обследования ее состояние здоровья оценивается как «стабильное, удовлетворительное», она находится под динамическим наблюдением медицинских работников, заявили во ФСИН.

«На сегодня намечено очередное медицинское обследование Савченко. По результатам проведения осмотра и клинико-инструментальных исследований врачебный консилиум повторно оценит состояние ее здоровья», - отметили российские тюремщики.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 апреля, адвокат Марк Фейгин объяснил, как работает кремлевская пропаганда по вопросу освобождения незаконно осужденной в России украинской летчицы Надежды Савченко, которая с 6 апреля проводит сухую голодовку.

«Теперь ещё раз, как работает в последние дни кремлёвская пропаганда. Для общего понимания ситуации вокруг кейса Савченко. Во-первых, Кремль пытается внушить, что никакой сухой голодовки Савченко нет. Мол, это "диета", манипуляции общественным мнением и т.д.», - заявил он.

Читайте такжеАдвокат анонсировал "хорошие новости" для Савченко в ближайшие дни

Напомним, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.