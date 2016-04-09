Адвокат анонсировал "хорошие новости" для Савченко в ближайшие дни

08:15, 09 апреля 2016
Общество
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Один из адвокатов Надежды Савченко Илья Новиков заявил, что ее этапирования не произойдет и в ближайшие несколько дней о судьбе Савченко могут поступить "хорошие новости".

REUTERS

Защитник уточнил, что "принципиальных новостей" ждет на следующей неделе, передает РИА Новости.

Адвокат считает, что этапирования Савченко не произойдет. По его словам, между Москвой и Киевом сейчас ведутся переговоры и "они, скорее, движутся в правильную сторону, хотя и медленнее, чем нам хотелось бы".

"На следующей неделе мы ждем каких-то принципиальных новостей… Попытка этапировать Надежду в текущей ситуации, в ее теперешнем состоянии (Савченко объявила сухую голодовку - Ред.) будет фактически означать попытку срыва таких переговоров. Этого, я думаю, что никто не хочет", — заявил Новиков в эфире телеканала "Интер".

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"И есть другая информация, которую я не вправе раскрывать, но она также сводится к тому, что хорошие новости могут поступить в один из ближайших дней. Мы надеемся, что это будет рано, а не поздно", — сказал он.

Новиков добавил, что защита намерена обратиться с просьбой о том, чтобы Савченко на выходных навестили члены общественно-наблюдательной комиссии, поскольку в эти дни к ней нет доступа адвокатов, а консулов не пускают с начала недели. Также Новиков не исключает принудительного кормления Савченко на выходных.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

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