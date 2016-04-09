Адвокат анонсировал "хорошие новости" для Савченко в ближайшие дни

Защитник уточнил, что "принципиальных новостей" ждет на следующей неделе, передает РИА Новости.

Адвокат считает, что этапирования Савченко не произойдет. По его словам, между Москвой и Киевом сейчас ведутся переговоры и "они, скорее, движутся в правильную сторону, хотя и медленнее, чем нам хотелось бы".

"На следующей неделе мы ждем каких-то принципиальных новостей… Попытка этапировать Надежду в текущей ситуации, в ее теперешнем состоянии (Савченко объявила сухую голодовку - Ред.) будет фактически означать попытку срыва таких переговоров. Этого, я думаю, что никто не хочет", — заявил Новиков в эфире телеканала "Интер".

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"И есть другая информация, которую я не вправе раскрывать, но она также сводится к тому, что хорошие новости могут поступить в один из ближайших дней. Мы надеемся, что это будет рано, а не поздно", — сказал он.

Новиков добавил, что защита намерена обратиться с просьбой о том, чтобы Савченко на выходных навестили члены общественно-наблюдательной комиссии, поскольку в эти дни к ней нет доступа адвокатов, а консулов не пускают с начала недели. Также Новиков не исключает принудительного кормления Савченко на выходных.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.