"Леманн Тимбер" прибыл в Оман

В оманский порт Салала прибыл сухогруз Lehmann Timber, освобожденный из пиратского плена в Сомали. Экипаж встречали украинские дипломаты и врачи. Медики должны обследовать моряков, которые провели в плену более полутора месяцев. Из порта экипаж Lehmann Timber - четверо украинцев, гражданин Эстонии, девять граждан Мьянмы и капитан-россиянин Валентин Барташев - вылетит в Киев. Дорогу домой морякам оплатил Кабмин, а министерство обороны Украины выделило чартерный рейс.

Напомним, сомалийские пираты захватили германский сухогруз Lehmann Timber 28 мая 2008 г. в Аденском заливе. Пираты освободили сухогруз и экипаж 8 июля после выплаты компанией - владельцем судна - выкупа в размере 750 тыс. долл. На пути из Сомали в Оман сухогруз находился в критическом положении из-за шторма, неработающих двигателей и физического истощения экипажа.

Как сообщила по телефону из Омана Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Нина Карпачева, экипаж пока остается на судне, готовясь передать его представителям владельца, также моряки пройдут обследование в местной клинике и "должны решить свои правовые вопросы".