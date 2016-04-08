Грицак не исключает "российский след" в поджоге кабинета судьи, рассматривающего дело ГРУшников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«В Голосеевском суде был совершен поджог, в результате которого сгорел один кабинет. Мы можем делать предположения, с какой целью и кто это мог сделать», - отметил председатель СБУ.

По словам Грицака, в Голосеевском райсуде Киева, кроме уголовного производства против двух российских ГРУшников, рассматривается много других дел.

«Очень удобно, замаскировавшись под это дело, сжечь кабинет, если знать, что именно в том кабинете находятся материалы другого уголовного производства, но все спишут на это дело», - допустил председатель СБУ.

Однако он не исключил «российский след».

«Потому что мы, анализируя все то, что мы получаем из открытых, закрытых источников, наблюдаем за тем, как некоторые хотят максимально затянуть рассмотрение по сути дела в отношении двух российских ГРУшников», - отметил Грицак.

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Как сообщал УНИАН, 8 апреля ночью горело здание Голосеевского райсуда Киева. Информация о пожаре поступила в 2:51. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в 3:23.

Позже стало известно, что пожар произошел в кабинете судьи Дидыка, который председательствует в суде по делу российских спецназовцев Александрова и Ерофеева. Как сообщили в аппарате суда, в результате пожара материалы дела ГРУшников и документы не повреждены.

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос в комментарии журналистам заявил, что связывает этот инцидент с тем, что судья Дидык входит в судейскую коллегию, которая ведет судебное следствие по делу российских диверсантов. Также Матиос сообщил, что судье Дидыку предоставлена охрана.

Столичная полиция открыла уголовное производство по факту поджога кабинета судьи Дидыка.

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