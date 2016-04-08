Ночью горел кабинет судьи, который рассматривает дело российских ГРУшников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель аппарата Голосеевского райсуда Киева Лилия Вернигора.

Она рассказала, что сегодня ночью ей позвонили и сообщили о пожаре в здании суда. Вместе с тем она подчеркнула, что существенных разрушений или повреждений этот пожар не нанес, документы в кабинете судьи не пострадали. Произошло лишь небольшое задымление помещения, сказала Вернигора.

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В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос в комментарии журналистам заявил, что связывает этот инцидент с тем, что судья Дидык входит в судейскую коллегию, которая ведет судебное следствие по делу российских диверсантов.

Также Матиос сообщил, что судье Дидыку предоставлена охрана.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью горело здание Голосеевского районного суда Киева. Информация о пожаре поступила в 02.51. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в 03.23.

Справка УНИАН. 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двоих российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.