Полиция расследует поджог кабинета судьи, рассматривающего дело российских ГРУшников (фото, видео)

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киеве, следственным отделом Голосеевского управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 378 (умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проводятся оперативно-розыскные (следственные) действия по установлению и задержанию злоумышленников. На месте преступления сотрудники полиции проводят дополнительный осмотр.

Правоохранители рассматривают несколько версий совершенного правонарушения, основная из которых - профессиональная деятельность судьи. На месте происшествия изъяты остатки бутылки с неизвестной смесью, которые направлены на экспертизу.

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Как передает корреспондент УНИАН, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил журналистам, что в кабинет Дидыка, который рассматривает дело российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, бросили три бутылки с зажигательной смесью.

Он проинформировал, что камеры наблюдения суд зафиксировали 5 неизвестных, которые бросали бутылки в кабинет судьи, и затем скрылись с места происшествия на автомобиле. Они бросили три бутылки, из них попала в кабинет судьи, разбив окно, одна.

Сейчас окно на третьем этаже трехэтажного здания Голосеевского райсуда затянуто полиэтиленовой пленкой.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью горело здание Голосеевского райсуда Киева. Информация о пожаре поступила в 2:51. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в 3:23.

Позже стало известно, что пожар произошел в кабинете судьи Дидыка, который председательствует в суде по делу российских спецназовцев Александрова и Ерофеева. Как сообщили в аппарате суда, в результате пожара материалы дела ГРУшников и документы не повреждены.

В свою очередь Матиос в комментарии журналистам заявил, что связывает этот инцидент с тем, что судья Дидык входит в судейскую коллегию, которая ведет судебное следствие по делу российских диверсантов.

Также Матиос сообщил, что судье Дидыку предоставлена охрана.

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