А что если использовать вертолеты в качестве такси?

Российская авиакомпания "ЮТэйр" и ЗАО "Русские вертолетные системы" подписали протокол о стратегическом сотрудничестве по организации чартерных вертолетных перевозок.

Согласно протоколу, старт вертолетного такси планируется на сентябрь 2008 года. Полеты будут осуществляться с шести вертолетных площадок, расположенных близ Кольцевой автодороги. Над Москвой полеты запрещены, поэтому они будут выполняться только в сторону Московской области.

Как сообщил гендиректор ЗАО "Русские вертолетные системы" Михаил Казачков, стоимость полетов на аэротакси определить пока трудно, поскольку "здесь надо учесть много факторов". На каких типах вертолетов будут осуществляться перевозки пока также не сообщается. Казачков отметил, что проблему с пробками аэротакси пока не решит.

Напомним, что правительство Москвы выступило с идеей организации вертолетного аэротакси в Москве и Подмосковье еще в 2003 году. Однако вопрос о внутригородских полетах впоследствии был снят с обсуждения, поскольку на каждый полет требуется отдельное разрешение, а также из-за недопустимого уровня шумов и дороговизны билетов.

Лента.ру