Погода на 21-25 июля

На будущей неделе синоптики прогнозируют в Украине жаркую погоду с незначительными осадками и грозами.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 21 июля, переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западной части кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град.

Температура ночью будет 11-16°, в южной части, на Закарпатье и побережье морей 17-20°; днем 26-31°, на юге местами до 33°, на крайнем западе страны 18-23°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

22-23 июля в западных, Винницкой, Житомирской областях облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами град, сильные дожди, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 17-22°, в Винницкой, Житомирской области 22 июля 20-25°, 23 июля 23-28° (в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°).

В Киевской, Черниговской, Черкасской области переменная облачность. 22 июля ночью и утром кратковременные дожди, грозы, в остальное время без существенных осадков. Температура ночью 15-20°; днем 22 июля 24-29°, 23 июля 27-32°.

На остальной территории небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°, местами 35-37°.

24-25 июля в западной части дожди, местами грозы; температура ночью 13-18°, днем 21-27°. На остальной территории преимущественно без осадков, лишь в южной части местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 15-21°, днем 27-33°, в восточных областях до 35°.

Завтра в Киеве сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 29-31°; по области ночью 11-16°, днем 26-31°.

22-23 июля в столице преимущественно без осадков, лишь 22 июля ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°; днем 22 июля 24-29°, 23 июля 27-32°.

24-25 июля в Киеве и области преимущественно без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.