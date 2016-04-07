В Кремле не комментируют информацию об обмене Савченко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующее высказывание министра юстиции Украины.

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«Я не поясню (соответствующее заявление – УНИАН), мне нечего добавить к тому, что я уже говорил на эту тему», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что на сегодняшний день переговоры с российской стороной относительновозвращения в Украину Савченко проходят только на дипломатическом и политическом уровнях, юридические процедуры пока не применяются.

5 апреля Песков заявил, что на сегодняшний день решение об обмене украинской летчицы не принято.