Савченко категорически отказалась обжаловать приговор российского суда: не признает его законности

Об этом говорится в ее письме, фото которого в Twitter опубликовал ее адвокат Марк Фейгин.

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"Я, Савченко Надежда Викторовна, приняла окончательное решение апелляционную жалобу на приговор Донецкого городского суда по моему делу не подавать, так как не вижу в этом смысла и не признаю законность и справедливость вынесенного мне приговора", - написала Савченко.

Фейгин также сообщил, что сегодня вместе с другими адвокатами посетил Савченко в СИЗО-3.

"Она отказалась подавать апелляционную жалобу. В России нет суда, пустая трата времени..." - заявил Фейгин.

"Надежда прекратила употреблять детское питание и пьёт только воду", - добавил адвокат.

Вышли от Нади из СИЗО-3. Она отказалась подавать аппеляционную жалобу. В России нет суда, пустая трата времени... pic.twitter.com/xKFI9Z6ykY — Mark Feygin (@mark_feygin) 4 квітня 2016 р.

Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.