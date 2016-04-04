Замглавы МИД РФ уверяет, что вопрос обмена Савченко не является предметом диалога с США

Как заявил российский чиновник в интервью РИА Новости, "вопреки многочисленным спекуляциям о неких обменах или схемах, которые могут привести к ее освобождению, заявляю совершенно ответственно, что это не является предметом нашего диалога с США".

В частности, Рябков отметил, что "в ходе последних контактов, в том числе на самом высоком уровне во время пребывания здесь госсекретаря США Джона Керри и в последующем, никакие варианты обмена Савченко на кого бы то ни было не обсуждались".

"Есть два бывших российских военнослужащих, которые ожидают суда в Киеве, Александров и Ерофеев. Здесь то же самое: никакого обмена мнениями с американцами относительно освобождения Савченко под гарантии освобождения или передачи этих наших граждан не было. И, в принципе, мы считаем, что подобные спекуляции не помогают делу", — добавил Рябков.

"Приговор Савченко вынесен. Мы исходим из того, что вопрос в отношении признания ее виновности полностью закрыт. Теперь речь идет о том, что ей надо отбывать срок назначенного наказания за совершенное преступление", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, вечером 3 апреля заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев анонсировал важные новости об освобождении Савченко.

При этом он отметил, что во время своего визита в США на прошлой неделе президент Петр Порошенко "активно работал над возвращением Савченко в Украину".