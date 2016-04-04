Против Минсоцполитики и СБУ из-за борьбы с мошенничеством по выплатам переселенцам начали информкампанию – Розенко

Об этом Розенко сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Мы начали борьбу с «липовыми» переселенцами, мы перекрываем схемы, построенные на соцвыплатах переселенцам. Мы фактически проводим верификацию тех людей, которые зарегистрированы как вынужденные переселенцы. Совместно с СБУ на сегодняшний день перекрыто схем на миллиарды гривен. В результате этой работы, вследствие того, что мы начали реально бороться с оттоком бюджетных средств на оккупированные территории, начали бороться с коррупцией, в том числе в органах миграционной службы, органах соцзащиты, Пенсионного фонда, в местных органах власти, против руководства и Минсоцполитики, и СБУ начата массированная информационная кампания, и вчерашняя статья в уважаемом издании, к сожалению, один из примеров такой кампании», - заявил министр.

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В то же время он подчеркнул, что Минсоцполитики и СБУ продолжат верификацию социальных выплат.

«Но мы четко знаем, что действуем правильно. Нас не остановить. Мы будем двигаться дальше и наводить порядок в системе социальных выплат», - подчеркнул он.

Комментируя информацию одного из изданий относительно расхождений в списках переселенцев Межведомственного координационного штаба и Министерства социальной политики, Розенко подчеркнул, что списки переселенцев Межведомственного штаба и Минсоцполитики – это совершенно разные списки, которые никогда не совпадали и совпадать не могут.

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«Их вообще некорректно сравнивать. Обвинять нас в том, что они не совпадают, – это все равно, что обвинять «Динамо» (Киев) в том, что там не играет Месси», - отметил министр.

Розенко в очередной раз напомнил, что на все социальные выплаты переселенцам – пенсии, пособия и т. п. – в год выделяется около 30-33 млрд грн.

«И проблема в том, что из-за мошеннических схем часть этих средств идет на оккупированную территорию и является частью доходов, в т.ч. представителей террористических группировок», - отметил он, подчеркнув, что работа по верификации социальных выплат и перекрытию преступных схем будет продолжена.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Службы безопасности, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а живут на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Согласно украинскому законодательству, получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал из оккупированных территорий или зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Украине территории. Вместе с тем много переселенцев зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях.

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Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более чем 180 тысячам из 1,1 млн пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от СБУ и полиции.

Ранее Розенко информировал, что потери государственного бюджета Украины от мошенничества при выплатах социальной помощи псевдопереселенцям составляют от 6 до 12 млрд грн в год.

Издание ZN.UA проинформировало, что, по оценкам Межведомственного координационного штаба по вопросам социальной помощи переселенцам, в Украине более чем на 700 тысяч меньше внутренне перемещенных лиц, чем зафиксировано Министерством социальной политики.

Таким образом издание пришло к выводу, что свыше 700 тыс. переселенцев незаконно получают социальную помощь.