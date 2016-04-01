В Кремле заявили, что "новых элементов" в деле Савченко нет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос обмена Савченко на россиян.

"Мне нечего добавить к тому, что мы говорили в начале недели. Каких-либо новых элементов нет", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Песков сообщил, что никаких решений относительно Савченко пока не принято.

"Пока я могу только констатировать, что пока никаких действий не предпринималось. Де-юре и де-факто в настоящие время Савченко является осужденной. Де-юре она обладает возможностью апеллировать. Ждем. Если будут какие-то решения или действия предприниматься, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Сегодня, 1 апреля, представитель Следственного комитета России Владимир Маркин допустил, что Савченко лучше обменять на граждан РФ, задержанных в Украине.

"Но если это поможет вытащить из киевских застенков хороших и честных людей, то можно и пойти на обмен. Возможность по закону тут только одна — передать для отбытия наказания на родину", - заявил Маркин.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ назвали ложью сообщения СМИ о "закулисных переговорах" о возможном обмене украинской военнослужащей.

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Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии.