В России допустили обмен Савченко на "хороших и честных" граждан РФ
Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин допустил, что Савченко лучше обменять на граждан РФ, задержанных в Украине.
Об этом говорится в блоге Маркина, опубликованном на сайте СК РФ.
По его мнению, справедливость требует, чтобы украинская летчица отсидела все 22 года.
"Но если это поможет вытащить из киевских застенков хороших и честных людей, то можно и пойти на обмен. Возможность по закону тут только одна — передать для отбытия наказания на родину", - заявил Маркин.
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Кроме того, представитель Следственного комитета РФ считает, что помиловать ее нельзя без признания вины и раскаяния.
"В любом случае, помилование — это прерогатива президента России, и только он может принимать такие решения", - подытожил Маркин.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ назвали ложью сообщения СМИ о "закулисных переговорах" о возможном обмене украинской военнослужащей Надежды Савченко.
Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.
После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.
Президент Украины Петр Порошенко заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии.