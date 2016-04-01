В России допустили обмен Савченко на "хороших и честных" граждан РФ

Об этом говорится в блоге Маркина, опубликованном на сайте СК РФ.

По его мнению, справедливость требует, чтобы украинская летчица отсидела все 22 года.

"Но если это поможет вытащить из киевских застенков хороших и честных людей, то можно и пойти на обмен. Возможность по закону тут только одна — передать для отбытия наказания на родину", - заявил Маркин.

Читайте такжеВ МИД РФ назвали ложью сообщения о "закулисных переговорах" о возможном обмене Савченко

Кроме того, представитель Следственного комитета РФ считает, что помиловать ее нельзя без признания вины и раскаяния.

"В любом случае, помилование — это прерогатива президента России, и только он может принимать такие решения", - подытожил Маркин.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ назвали ложью сообщения СМИ о "закулисных переговорах" о возможном обмене украинской военнослужащей Надежды Савченко.

Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии.