В МИД РФ назвали ложью сообщения о "закулисных переговорах" о возможном обмене Савченко

Об этом УНИАН сообщили в МИД РФ.

"Второй день подряд бушуют страсти по якобы ведущихся тайных переговорах по обмену Савченко, называются умопомрачительные варианты обмена с фамилиями и задействованными сторонами. Мы рассматриваем это исключительно как продолжение информационной кампании - это ложь", - сказал собеседник агентства.

В МИД РФ подчеркнули, что позиция российской стороны неизменна - сначала приговор должен вступить в силу, далее согласно законодательству РФ решение может быть принято исключительно президентом России по этому вопросу.

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Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии.