Какой, в конце концов, был уровень инфляции при Януковиче?

Вчера в УНИАН было размещено интервью с довольно интересной личностью и перспективным, как мне кажется, политиком Ириной Акимовой. И все бы ничего, но уважаемая госпожа Акимова поставила под сомнение приведенные мной в статье «Кто настоящие родители украинской инфляции» статистические данные уровня инфляции потребительских цен в 2007 году.

Журналист УНИАН напомнила госпоже Акимовой, «что в первой половине 2007 года (при правительстве Еханурова) уровень инфляции потребительских цен составлял 8,31% в годовом измерении, а за шесть месяцев второго полугодия (при Януковиче–Азарове) – уже 23,88%. А за последние четыре месяца 2007-го показатель инфляции в годовом измерении достиг 32,93%».

И тут госпожа Акимова говорит: «Мы тщетно пытались найти источники этих цифр... Нам непонятно, откуда они взяты. Реальные цифры того периода таковы. За первое полугодие, действительно, инфляция составляла 8,95%, за второе – уровень инфляции в годовом измерении составлял 14,78%. За последние четыре месяца – 15,25%. Это официальные данные Госкомстата, которые не вызывают сомнений. Говорить о других цифрах мне бы не хотелось, пока мне не скажут, как их подсчитали».

Попробую объяснить методику своего расчета именно на данных Госкомстата. Если открыть сайт Государственного комитета статистики, то там в разделе «Статистическая информация» можно найти страницу с показателями «Индексы потребительских цен на товары и услуги в 2007 году (к предыдущему месяцу)». Если зайти на эту страницу, то можно увидеть в верхнем ряду такие данные.

Индексы потребительских цен на товары и услуги в 2007 году (к предыдущему месяцу)

Январь – 100,5

Февраль – 100,6

Март – 100,2

Апрель – 100,0

Май – 100,6

Июнь – 102,2

Июль – 101,4

Август - 100,6

Сентябрь – 102,2

Октябрь – 102,9

Ноябрь – 102,2

Декабрь – 102,1

Чтобы посчитать годовую инфляции, исходя из данных за один месяц, например январь 2007 года, нужно индекс потребительских цен (индекс инфляции) 1,005 умножить на 12 месяцев. В этом случае мы получим показатель индекса потребительских цен в годовом измерении 106%. Чтобы посчитать индекс потребительских цен за определенный период, нужно перемножить индексы потребительских цен за определенный период. Да, чтобы вывести индекс потребительских цен за 2007 год, нужно умножить индекс инфляции за январь 100,5 на индекс инфляции за февраль 1,006, потом за март 1,002, и так до декабря. В этом случае мы получим индекс инфляции за год – 116,6%. Именно этот показатель в своем официальном отчете «Социально-экономическое положение Украины за 2007 год» приводит Госкомстат.

Чтобы посчитать индекс инфляции за первое полугодие, нужно умножить индексы инфляции за первые шесть месяцев и потом умножить эту цифру на 2, таким образом переведя полугодовой показатель в годовой. В этом случае мы получим индекс инфляции за первые полгода в годовом измерении – 108,31%. Чтобы посчитать индекс инфляции за второе полугодие, нужно умножить индексы инфляции за вторые шесть месяцев года и опять таки умножить эту цифру на 2. В этом случае мы получим индекс инфляции во втором полугодии – 123,88% в годовом измерении. А чтобы посчитать индекс инфляции за последние четыре месяца нужно умножить индексы инфляции за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь и после этого – чтобы вывести показатель четырех месяцев 9,73% в годовое измерение, – необходимо полученный показатель умножить на цифру 3 (4 месяца умножить на 3 равняется 12 месяцев). Следовательно, получим показатель индекса инфляции 132,92% в годовом измерении.

Свои расчеты, которые основаны на данных и методике расчета Госкомстата, я навел.

Честно говоря, я не знаю, на какие данные Госкомстата ссылается госпожа Акимова, потому с удовольствиями посмотрю на ее источник данных и методику расчета.

Борис Кушнирук, экономист

Р.S. После того, как материал был опубликован, читатели в своих комментариях сделали справедливое замечание.

Да, при пересчете индекса инфляции за январь месяц 2007 года в годовое измерение в мой текст вкралась сугубо техническая ошибка. Там годовая инфляция действительно должна была бы составлять 106%, а не 112,06.

Что же касается методики подсчета, то хочу прибавить вот что.

При пересчете месячного индекса инфляции в годовой индекс от фактора сезонности абстрагируются. Да, в апреле 2007 года, мы имели нулевой уровень инфляции. И если бы такая ситуация сохранялась на протяжении года, то понятно, что индекс годовой инфляции равнялся бы нулю. При пересчете индекса инфляции за определенный период тоже не учитывают сложный процент, который возникал бы при умножении ежемесячных индексов за год, а переводят индекс инфляции за определенный период в годовое измерение путем умножения полученного в расчете за период индекса инфляции на 12 и деления на число месяцев в расчетном периоде.

Следовательно, для вычисления индекса инфляции, например, за первые три месяца 2007 года, нужно предпринять такие последовательные шаги. Инфляцию за январь в процентном выражении 100,5% необходимо умножить на коэффициент индекса инфляции за февраль 1,006 и за март 1,002. В этом случае мы получим цифру 101,305%. Отняв от этой цифры 100, мы получим показатель коэффициент индекса инфляции 1,305. После этого эту цифру нужно умножить на 12 (месяцев) и разделить на 3 (количество месяцев в расчетном периоде). Таким образом мы получим коэффициент индекса инфляции – 5,22. Прибавив 100, мы получим индекс инфляции в процентном выражении – 105,22%. Именно таким является индекс инфляции за первые три месяца 2007 года в годовом измерении.