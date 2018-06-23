Кто настоящие родители украинской инфляции

В последние дни участились обвинения со стороны представителей Партии регионов в адрес правительства Тимошенко относительно сверхвысокого уровня инфляции.

Инфляция не разбирает, где закончился Янукович и началась Тимошенко

И хотя со множеством обвинений в части социального популизма, нехватки понятной и прогнозируемой экономической политики правительства Тимошенко можно согласиться, однако слышать их от представителей предыдущего правительства немного смешно. Потому что, как известно, правительство Януковича образца 2006–2007 года так и не смогло представить парламенту программу своей деятельности. Потому общество не увидело понятной и прогнозируемой экономической политики предыдущего правительства, которое почти полностью было представлено членами Партии регионов. То правительство запомнится лишь постоянными скандалами с мошенничеством вокруг возвращения НДС, запрещением продажи зерна, сотни тысяч тонн которого потом сгнили в портах, нахальным и откровенным разворовыванием государственного имущества и рассказами господина Азарова о капусте, которая подешевела.

А особенно некорректным со стороны представителей Партии регионов является обвинение в адрес правительства Тимошенко по поводу инфляции, потому что нетрудно заглянуть в данные Госкомстата и Национального банка, для того чтобы понять, кому мы должны быть благодарны за ту безумную инфляцию, которая обворовывает прежде всего наименее защищенные слои граждан в промышленных районах страны, где возможности подкармливаться за счет собственного подсобного сельхозпроизводства значительно меньше, чем у представителей сельскохозяйственного центра и запада страны.

Именно на протяжении 2007 года происходило раскручивание инфляционной спирали. Да, по данным Госкомстата, в 2007 году инфляция потребительских цен составляла 16,6% годовых, и хотя эта цифра уровня инфляции уже сама по себе самая высокая после 2000 года, она не полностью отображает, что происходило с раскручиванием инфляции в 2007 году. В действительности, если анализировать ситуацию более детально, то можно увидеть, что на протяжении первой половины 2007 года уровень инфляции потребительских цен составлял 8,31% в годовом измерении, а за шесть месяцев второго полугодия – уже 23,88%. А если смотреть на последние четыре месяца того же таки 2007 года, то несложно посчитать, что уровень инфляции в годовом измерении достиг 32,93% годовых. Поэтому очевидно, что правительство Януковича оставило в наследство правительству Тимошенко восходящий тренд инфляции, которой мог лишь расти.

Вот вам и Юльев день...

Другое дело, что госпожа Тимошенко в характерном для себя стиле социального популизма, как в том анекдоте, стоя на краю бездны, предприняла решительный шаг вперед. Именно так можно расценивать бездарное выполнение обязательств по возвращению обесцененных сбережений. При этом не обошлось без откровенного мошенничества. Да, пообещав повернуть на протяжении двух лет обесцененные сбережения в соответствии с Законом Украины "О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины", госпожа Тимошенко без лишней шумихи протащила в Законе «О Государственном бюджете 2008 года» норму, согласно с которой изъяла часть вторую статьи третьей вышеупомянутого закона. А именно там устанавливалось государственное обязательство по проведению индексации в размере, который равняется инфляции за период до осуществления шагов по возвращению сбережений. Вот тебе, бабка, и Юльев день... Одним шагом государство сократило свои обязательства перед гражданами с почти 500 миллиардов гривен до приблизительно 125. Но и из тех 125 миллиардов на протяжении 2008 года госпожа Тимошенко пообещала вернуть лишь 20. Но даже этих разговоров было достаточно для того, чтобы инфляционная спираль, которая осталась в наследство от правительства Януковича, начала раскручиваться еще больше. Да, по данным Госкомстата, на протяжении первых пяти месяцев 2008 года инфляция потребительских цен составляла свыше 35% в годовом измерении.

Энергоносители плюс заговор, популизм и неловкость Нацбанка

Каковы же причины такой сверхвысокой инфляции?

Бесспорно, чрезвычайно чувствительным для украинской экономики является резкое подорожание энергоносителей (газа и нефти) и продуктов питания на мировых рынках. Но эти факторы роста цен характерны для всех стран, а уровень инфляции в Украине один из самых высоких в мире.

Здесь мы сталкиваемся с откровенно провальной политикой Национального банка, а также бывшего и нынешнего правительств страны. В основе такой ситуации: резкий рост цен производителей – 23,3% за весь 2007 год и 24,2% только за пять месяцев 2008 года; полное отсутствие контроля антимонопольного ведомства за картельными сговорами производителей, особенно в сфере производства пищевых продуктов и продажи нефтепродуктов; потеря контроля за доходами граждан, которые росли значительно быстрее, чем производительность труда. Так на протяжении 2007 года доходы граждан выросли на 30,3%, а уже на протяжении января–апреля в 2008 году относительно января–апреля 2007-го (более свежих данных Госкомстат до сих пор не обнародовал) доходы выросли на 45,6%. То, что эти деньги будут давить на потребительский рынок и цены на нем, это должно быть понятно даже школьнику, но только не нашим правительственным чиновникам. Да, госпожа Тимошенко на днях заявила, что ничего плохого в таком росте зарплат и доходов нет, потому что они, мол, ниже, чем на Западе. Правда, почему-то она не рассказала, насколько ниже в Украине уровень производительности труда и какие у нас объемы энергозатрат и вообще расходов материальных ресурсов на единицу выработанной продукции.

К полному провалу экономической политики правительств в 2007 и 2008 годах добавилась еще и несогласованность и неэффективность деятельности Национального банка, особенно в 2007 году. Да, на протяжении 2007 года денежная масса выросла на 51,7%, а наличные средства вне банков – на 48,2%. Во многом рост денежной массы связан с ростом кредитных вложений на 71,4% и привлечением денежных и товарных кредитов за рубежом со стороны банковских и небанковских учреждений (что вынуждало Национальный банк постоянно выкупать избыточное предложение иностранной валюты, эмитируя тем самым дополнительную гривню). Росту размера наличности вне банков, кроме роста зарплат и социальных выплат, содействовал резкий рост объемов кредитов физическим лицам – на 97,8%, до 160 млрд. грн. В кредитной задолженности физических лиц на конец 2007 года 110 млрд. грн. – это потребительские кредиты (в том числе на приобретение легковых автомобилей). Кроме этого, часть ипотечных кредитов также в конечном итоге пошла на потребительские цели (деньги за проданные земельные наделы крестьяне использовали не только и не столько на накопление, сколько на текущее потребление).

На протяжении 2008 года Национальный банк начал исправлять ситуацию с кредитным бумом, который существенно повлиял на рост инфляции. Хотя и здесь не все так хорошо, потому что если в мае 2008 года объем кредитных вложений вырос на 1,0% (до 499,6 млрд. грн.), то уже в июне – на 3,7% ( с начала года на 21,4%, в годовом измерении – на 42,8%). При этом объем кредитов юридическим лицам в июне увеличился на 4,5% (с начала года – на 20,0% и в годовом измерении – на 40,0%) – до 325,7 млрд. грн., а объем кредитов физическим лицам – на 2,5% (с начала года – на 23,8% и в годовом измерении – на 47,6%) – до 192,4 млрд. грн.

При этом продолжение со стороны правительства политики социального популизма вместо разработки и внедрения системы целевой адресной помощи наименее обеспеченным слоям населения во многом приводит к тому, что на протяжении июня 2008 года объем наличных вне банков вырос на 5%, до 124,7 млрд. грн..

Тимошенко – Януковичу: чья бы корова мычала

Какие же выводы можно сделать из всех этих данных Госкомстата и Национального банка?

Во-первых, ответственность за раскручивание инфляционной спирали лежит на правительстве Януковича, которое не имело понятной хотя бы для самих себя программы действий, в частности и в связи с ростом на мировых рынках цен на энергоносители и продукты питания. Кроме того, предыдущее правительство не определило согласованной с Национальным банком денежно-кредитной политики относительно неконтролированного роста объема кредитов, особенно потребительских кредитов населению. Эти два властных института не определили приоритетность ценовой стабильности национальной валюты по отношению к стабильности курса гривни к доллару, что, в свою очередь, повлекло дополнительную эмиссию гривни и, как следствие, рост объема денежной массы в обращении. В этом плане на обвинения относительно уровня инфляции со стороны представителей Партии регионов правительство Тимошенко могло бы вполне уместно сказать: чья бы корова мычала.

Во-вторых, хотя ответственность за сверхвысокую инфляцию на протяжении второй половины 2007-го и первое полугодие 2008 года в большей степени несет правительство Януковича, деятельность правительства Тимошенко в части наличия и реализации понятной экономической программы, в частности относительно укрощения инфляционных процессов, не намного лучше. А попытки быть доброй тетей, которая раздает ничем не обеспеченные социальные выплаты, неминуемо предопределят новые резкие прыжки инфляции.

Сама по себе попытка укротить инфляцию потребительских цен без эффективной и понятной для общества реформы газовой сферы, угольной отрасли, коммунального хозяйства, транспорта, борьбы с коррупцией может уже в конце этого года и особенно в 2009-ом привести к не менее высокому прыжку цен на все и вся. Очевидно, что на протяжении этих лет, начиная с 2007-го и, как минимум, до 2010-го, всем гражданам придется на собственной шкуре почувствовать, как легко разгоняются инфляционные процессы и как тяжело их остановить, особенно без согласованной профессиональной и прагматичной политики правительства и Национального банка.

Борис Кушнирук, экономист