Полиция в День смеха проведет психологическое тестирование скандалиста Кивы
22:14, 30 марта 2016Общество
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Скандальный начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива 1 апреля должен будет пройти психологическое тестирование.
Киву протестируют / видео 112.ua
Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
"01 апреля 2016 года в помещении Центра рекрутинга Национальной полиции Украины по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 54, будет проведено психологическое тестирование MIDOT сотрудников Национальной полиции", - сказано в нем.
К сообщению прилагается список сотрудников, приглашенных на это тестирование. В списке присутствует только один человек - это Кива.
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