Полиция в День смеха проведет психологическое тестирование скандалиста Кивы

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

"01 апреля 2016 года в помещении Центра рекрутинга Национальной полиции Украины по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 54, будет проведено психологическое тестирование MIDOT сотрудников Национальной полиции", - сказано в нем.

К сообщению прилагается список сотрудников, приглашенных на это тестирование. В списке присутствует только один человек - это Кива.

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