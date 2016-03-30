Полиция в День смеха проведет психологическое тестирование скандалиста Кивы

22:14, 30 марта 2016
Общество
1165

Скандальный начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива 1 апреля должен будет пройти психологическое тестирование.

Киву перевірять / видео 112.ua

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

"01 апреля 2016 года в помещении Центра рекрутинга Национальной полиции Украины по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 54, будет проведено психологическое тестирование MIDOT сотрудников Национальной полиции", - сказано в нем.

К сообщению прилагается список сотрудников, приглашенных на это тестирование. В списке присутствует только один человек - это Кива.

Читайте такжеСкандальный глава департамента Нацполиции выразил отношение к геям цитатой из Библии, призывающей к их убийству

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter