20 кубометров селевого потока перекрыли дорогу Хуст - Долина
10:06, 16 июля 2008Общество
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Движение автотранспорта ограничено
Вчера, 15 июля, в селе Верхний Быстрый Межгорского района Закарпатья сильные осадки привели к схождению селевого потока объемом около 20 кубометров на автодорогу регионального значения Хуст - Долина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на данное время движение автотранспорта частично ограничено. Проезд автомобилей осуществляется в одном направлении.
Кроме того, в результате поднятия уровня воды в реке Быстрянка частично подмыт путь на улице Зареченской этого населенного пункта.
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