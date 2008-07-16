20 кубометров селевого потока перекрыли дорогу Хуст - Долина

Вчера, 15 июля, в селе Верхний Быстрый Межгорского района Закарпатья сильные осадки привели к схождению селевого потока объемом около 20 кубометров на автодорогу регионального значения Хуст - Долина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на данное время движение автотранспорта частично ограничено. Проезд автомобилей осуществляется в одном направлении.

Кроме того, в результате поднятия уровня воды в реке Быстрянка частично подмыт путь на улице Зареченской этого населенного пункта.