В "Борисполе" открылась выставка картин известного украинского художника-монументалиста (фото)

Основной целью данного проекта является поддержка и популяризация украинского искусства и культуры среди украинцев и иностранных гостей.

"Впервые в истории авиации в аэропорту были выставлены оригиналы работ художника. Этого не делает ни один аэропорт мира… Сегодня мы представляем работы Виктора Гонтарива, с которыми я и сам познакомился не так давно. Меня удивляет в его работах как анекдотичный юмор, так и философский взгляд – каждый найдет в них что-то свое. От 15 тыс. до 30 тыс. пассажиров каждый день смогут насладиться работами этого художника", - сказал генеральный директор аэропорта Евгений Дыхне во время открытия выставки.

В рамках проекта "Путешествуй с Украиной в сердце" благотворительный фонд "Артания" передал для выставки в "Борисполе" более 30 картин Гонтарива. Экспозиция будет размещена в зоне ожидания вылета в здании аэропорта (терминал D). При этом, по словам, президента "Артании", почетного академика Национальной академии искусств Петра Багрия, организаторы проекта намерены и в дальнейшем выставлять в помещении аэропорта произведения известных украинских художников, фотографов и скульпторов.

"Я думаю, что эта выставка будет продолжаться около двух месяцев – так мы планируем, после чего начнем готовить следующую выставку. Я хочу, чтоб этот проект существовал как можно дольше", - отметил Багрий.

Кроме того, во время открытия выставки фонд "Артания" презентовал альбом "Виктор Гонтарив", в котором представлены репродукции всех картины известного украинского художника.

"Эти альбомы изданы не для коммерческого использования. Мы раздаем их с целью популяризации произведений искусства. Альбомы бесплатно отдаются в библиотеки Украины. Сейчас фонд "Артания" работает над созданием электронной версии альбома, и эта электронная версия также будет передана библиотеке Верховной Рады Украины и размещена на их сайте с открытым доступом", - добавил Багрий.

Справка УНИАН. Виктор Гонтарив (1943-2009) – известный харьковский художник, один из основателей современной школы монументальной живописи в Украине, лауреат государственной премии им. Т. Шевченко в отрасли изобразительного искусства. В 2005 году он получил звание "Заслуженный художник Украины", в 2003 году – был награжден золотой медалью Академии искусств Украины, в 2006 году – получил звание "Почетный гражданин Харькова", а в 2007 году – премию "Народное признание".

Проект "Путешествуй с Украиной в сердце" в здании крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь" стартовал в ноябре 2015 года выставкой картин известной украинской художницы Марии Примаченко. В рамках художественного проекта организаторы также провели выставку фотографий "Революция достоинства. Будущее творят свободные люди", посвященную памяти Героев Небесной Сотни и событиям на Майдане, а также выставку фотографий "Женщины мира: такие разные и такие прекрасные".

Благотворительный фонд «Артания», который является одним организаторов проекта, был основан двумя академиками Национальной академии искусств - меценатом и коллекционером Петром Багрием, а также народным художником Украины Анатолием Мельником. Одной из основных задач фонда является поддержка молодых и талантливых украинских художников.