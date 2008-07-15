Черновецкий хочет художественного освещения дорог, мостов и домов

Киевский городской председатель подписал распоряжение о разработке Программы по освещению дорог, мостов, домов и памятников культуры столицы и «Светового плана Киева».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в соответствии с распоряжением, «КК «Киевавтодор», как заказчик разработки указанной Программы, на тендерных принципах определит генеральную проектную организацию по разработке Программы, а также генеральную подрядную организацию по реализации мероприятий этого документа.

Согласно распоряжению, к внешнему художественному освещению домов и сооружений будут привлекать и заказчиков размещения рекламных площадей. Соответствующие предложения будет вносить Главное управление по вопросам рекламы КГГА.

Контролировать состояние художественного освещения сооружений и достопримечательностей культурного наследия поручено Главному управлению контроля за благоустройством КГГА.

Распоряжениям также утвержден состав комиссии по координации и контролю за состоянием разработки и реализации Программы. Председателем комиссии назначен первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

Напомним, что сейчас в столице продолжается реализация адресной программы объектов капитального ремонта сетей внешнего освещения в 2008 году, которая включает в себя модернизацию световых объектов на улицах города, архитектурных достопримечательностях, мостах и дорогах.