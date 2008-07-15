Киевских врачей научат новой методике в офтальмологии

19 июля состоится семинар для практических врачей Киева.

Будут представлены результаты лечения роговицы глаза по новой методике, разработанной и внедренной в медицинском центре АИЛАЗ. Эта инновационная методика позволяет проводить консервативное лечение таких тяжёлых заболеваний , как кератоконус и рецидивирующие воспалительные заболевания роговицы. Методика кросс-линкинга - это терапевтическая процедура укрепления роговицы и одновременной её стерилизации. До настоящего времени названные заболевания приводили к пересадке роговицы. Сегодня появилась альтернатива сложным операциям.

Метод кросс-линкинга – это революционный шаг в лечении заболеваний роговицы, открывающий новые возможности и новые надежды для пациентов. Методика получила премию Келмана 2008 года – высшую награду Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

Подробности на сайте http://ailas.com.ua/mkl.html