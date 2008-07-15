Замороженные морепродукты могут подорожать

До конца года на украинском рынке замороженных морепродуктов может произойти коррекция цен, заявляет исполнительный директор компании «Агама-Трейд» Вячеслав ХОРЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО "Агама-Трейд", по словам В.ХОРЕВА, «еще рано делать какие-то точные прогнозы, но сложившаяся мировая конъюнктура, а именно постоянное удорожание дизельного топлива и сырья, свидетельствует о том, что закупочная цена для поставщиков будет расти».

По его прогнозам, до конца года возможный рост закупочной стоимости, в зависимости от группы товара и страны-производителя, составит от 5% до 10%.

«Есть два сценария поведения крупных украинских поставщиков - это либо снижение рентабельности на одной единице товара с возможностью существенно увеличить оборот, либо увеличение цены для покупателя, но при этом могут быть снижены закупочные показатели», - считает эксперт.

«Реалии рынка замороженных морепродуктов таковы, что не каждый его участник стремится увеличить объемы поставок. Поэтому нельзя исключать того, что уже осенью потребитель будет вынужден покупать замороженные морепродукты по новой цене», - подчеркнул В.ХОРЕВ.

В.ХОРЕВ допустил, что «по итогам 2008 года, с учетом весеннего подорожания, цены на этот товар могут вырасти на 10-15%».

Справка УНИАН. ООО «Агама-Трейд» (Украина) основано в 2001 году. В декабре 2007 года ООО «Агама-Трейд» (Россия) и ООО “Агама-Трейд” (Украина) объединились в холдинг.

В 2007 году оборот компании составил 30 млн. долл. По прогнозам компании, совокупный оборот российского и украинского представительств «Агама-Трейд» в 2008 году может составить 320 млн. долл.

Количество филиалов компании - 8. С января 2008 года начало свою работу представительство компании в Молдове.

Ассортимент поставляемой продукции: морепродукты (креветки, рыба, морские деликатесы), кондитерские изделия, замороженное мясо, готовые блюда, ягоды, грибы, овощи и овощные смеси, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты.

На украинском рынке ООО «Агама-Трейд» представляет торговые марки Agama и «Бухта изобилия».