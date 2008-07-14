Украина ожидает увеличения средств на Счете ядерной безопасности

Украина ожидает, что завтра в Лондоне представители стран-доноров объявят о дополнительных взносах в Счет ядерной безопасности, заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом он сказал, отправляясь в Великобританию для участия в заседаниях Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда “Укрытие”, международной Конференции доноров и Ассамблеи вкладчиков Счета ядерной безопасности, которые состоятся 15 июля в Лондоне.

„В свою очередь правительство Украины также готовит заявление о дополнительном взносе”, - подчеркнул В.ШАНДРА.

Он сообщил, что строительство безопасного конфайнмента “Укрытие” на Чернобыльской АЭС планируется начать зимой 2009 и закончить летом 2012 года.

“Сейчас идет проектирование “Укрытия”. Напомню, что 20 ноября 1997 года между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития было подписано Рамочное Соглашение относительно деятельности Чернобыльского фонда “Укрытие” в Украине. По этому Соглашению страны-вкладчики направляют взносы в фонд для реализации международных проектов, которые осуществляются на объекте “Укрытие”. Это, в первую очередь, касается крупнейшего проекта – строительства нового безопасного конфайнмента”, - сказал В.ШАНДРА.

Также он отметил, что «мы ожидаем от вкладчиков Чернобыльского фонда „Укрытия” и Счета ядерной безопасности, что они не оставят Украину наедине с проблемой разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС, а шаги нашего государства по наполнению Фонда найдут адекватный ответ со стороны стран-вкладчиков и доноров”.

По данным пресс-службы, планируется, что завтра в Лондоне страны-доноры заслушают отчет компаний о состоянии работ по проектированию безопасного конфайнмента, ходе строительства хранилища отработанного ядерного топлива – 2 (ХОЯТ-2), а также завода по переработке жидких радиоактивных отходов. Европейский банк реконструкции и развития, как администратор донорских средств, также будет отчитываться на ассамблее доноров о том, как ведутся работы на этих объектах.