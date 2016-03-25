Правоохранители задержали на взятке судью Высшего хозяйственного суда - спикер СБУ

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь СБУ Олега Гітлянська, Швец был задержан вчера поздно вечером сотрудниками СБУ совместно с сотрудниками военной прокуратуры.

По ее словам, сейчас против него открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

При этом сумма взятки не называлась.

Отметим, по данным СМИ, Швец Виктор Александрович был назначен на должность судьи Высшего хозяйственного суда Украины в 2007 году.

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