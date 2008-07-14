Польский Сейм поддерживает позицию Украины, но напоминает пор ЕС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина не отступит от основных положений Соглашения о малом пограничном движении с Республикой Польша. Об этом она заявила во время встречи из Маршалком Сейма Республики Польша Брониславом КОМАРОВСКИМ, сообщили УНИАН в Управлении в связях со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что 50-километровая пограничная полоса между странами-соседями уже не является прецедентом, поскольку существуют примеры Венгрии и Словакии. „То, что мы подписали с Польшей в соглашении, не внове, и нам нельзя отступать от этих параметров”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она прибавила, что отмеченную позицию поддерживает Комиссар Еврокомиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что все вопросы относительно границ, предусмотренные в Соглашении о малом пограничном движении между Украиной и Польшей, являются внутренним делом двух стран. Она также прибавила, что подобное соглашение в ближайшее время планируется подписать с Румынией. Премьер-министр Украины считает, что ради достижения позитивного результата в этом вопросе Украина и Польша должны интенсифицировать работу с Еврокомиссией.

В свою очередь Б.КОМАРОВСКИЙ отметил, что Соглашение о малом пограничном движении с Украиной всесторонне поддерживает польский Сейм. Он заявил, что в случае, если такое Соглашение не будет противоречить европейскому законодательству, оно будет подлежать быстрой ратификации в польском Сейме. Он напомнил, что со стороны Европейского Союза существуют некоторые предостережения относительно ширины 50-километровой пограничной полосы.