Яценюком возмущен состоянием защиты инвалидов по зрению

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК возмущен уровнем безответственности, который существует сегодня в Украине в сфере социальной защиты инвалидов по зрению. На этом он акцентировал во время рабочей поездки в Автономную Республику Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, по словам спикера, в настоящее время в Украине безответственность является признаком современности.

«Меня удивляет уровень безответственности, который существует сегодня в государстве. У нас безответственность – признак современности. В стране по статистике всего 50 тысяч незрячих. Разве при системной политике было бы проблемой решить вопрос этих людей?», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он сообщил, что взял обязательство в каждом бюджете предусматривать соответствующие средства для решения проблем инвалидов по зрению. При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что на будущей неделе у него будет серьезный разговор на этот счет с министром труда и социальной политики Украины и руководством Фонда социальной защиты инвалидов.

В рамках рабочей поездки в АРК руководитель парламента посетил Межрегиональный реабилитационный центр в Евпатории, где ознакомился с его работой.