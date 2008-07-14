В Николаевском зоопарке медведи разорвали человека (добавлены фото)

В зоопарке города Николаева два бурых медведя разодрали человека насмерть, сообщает «5-й канал».

Трагедия сегодня произошла в 9.30 утра. Посетитель, по сведениям очевидцев, в нетрезвом состоянии пытался сфотографироваться с медведями, но упал в вольер.

Как сообщают СМИ, в настоящий момент сотрудники МЧС занимаются извлечением останков погибшего посетителя из вольера.

Медведи в Николаевском зоопарке. Фото из архива УНИАН