В Николаевском зоопарке медведи разорвали человека (добавлены фото)
04:12, 14 июля 2008Общество
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Пьяный упал в вольер
В зоопарке города Николаева два бурых медведя разодрали человека насмерть, сообщает «5-й канал».
Трагедия сегодня произошла в 9.30 утра. Посетитель, по сведениям очевидцев, в нетрезвом состоянии пытался сфотографироваться с медведями, но упал в вольер.
Как сообщают СМИ, в настоящий момент сотрудники МЧС занимаются извлечением останков погибшего посетителя из вольера.
Медведи в Николаевском зоопарке. Фото из архива УНИАН
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