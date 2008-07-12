В Запорожской области живьем сгорели три человека

Вчера в 10.35 в с. Конские Роздоры Пологовского района Запорожской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибло три человека.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 11.15 подразделениями Государственной пожарной охраны в составе двух отделений пожар был ликвидирован. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Запорожской области.