Появилось видео встречи адвоката Савченко с обманувшими его пранкерами

Как видно из видеозаписи, Фейгин резко отреагировал на появление пранкеров в ресторане.

"Быстро сбрызнули оба отсюда. Ты все понял? Я тебе сказал отойди отсюда", - возмутился Фейгин. При этом он добавил, что это продолжение "того же самого".

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После этих слов адвокат Савченко забрал свои вещи и решил покинуть ресторан.

Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно о том, что Надежда Савченко, незаконно удерживаемая в российском СИЗО, прекратила сухую голодовку после того, как ее об этом в письме попросил президент Петр Порошенко. Позднее в администрации главы государства заявили, что письмо, которое ей якобы отправил Порошенко, является фейком.

После этого российские пранкеры Лексус и Вован признались, что самостоятельно написали документ и передали его одному из защитников Савченко - Фейгину. Пранкеры пояснили, что, в первую очередь, преследовали "гуманные цели".