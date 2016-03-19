По всей Украине объявлено штормовое предупреждение
15:06, 19 марта 2016Общество
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Синоптики объявили на субботу и воскресенье штормовое предупреждение по всей территории Украины.
Ожидается снег и штормовой ветер / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"19-20 марта в северных, центральных и восточных областях Украины ожидается осложнение погодных условий, связанное с выпадением снега и мокрого снега, образованием снежного покрова высотой 5-10 сантиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на дорогах ожидается гололедица. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, минимальная температура воздуха составит до 2-7° мороза.
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