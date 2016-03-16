Завтра синоптики снова обещают украинцам дожди с мокрым снегом

17 марта атмосферный фронт принесет на север и восток Украины влажную погоду, дождь и местами мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не предвидится, пишет Opogode.ua.

Холодная воздушная масса арктического происхождения удержится в Украине. Ночью температура воздуха составит от 3 тепла до 5 градусов мороза, днем +​3+8 градусов.

В западной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем ​​2-8 градусов тепла.

В северных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​2-8 градусов тепла.

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В центральной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем ​​3-8 градусов тепла.

В восточных областях ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​2-7 градусов тепла.

В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-4 градуса тепла, днем ​​3-8, на юге Одесской области до 10 градусов тепла.

В Киеве 17 марта пройдут дожди. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем ​​4-6 градусов тепла.

Ветер в Украине северо-западный, 5-12, местами 15-20 м/с.