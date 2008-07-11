На Луганщине 10-классникам одной з школ оставили украинский язык

Ученики 10 класса школы №7 города Рубежное Луганской области и их родители отстояли право обучаться на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в Луганской облгосадминистрации сообщила заместитель начальника управления образования и науки ОГА Наталия КРИШТАЛЬ.

«10 класс с украинским языком обучения в СШ №7 г. Рубежное будет работать с 1 сентября», - сказала она.

По ее словам, конфликтная ситуация в Рубежном вокруг закрытия украинского 10-го класса в СШ №7 была решена сразу после обращения родителей в местный орган образования.

Однако общественный резонанс был вызван обнародованным в СМИ обращением учеников 9-Б класса этой школы и их родителей против введения обучения на русском языке в 10 классе. (Все предыдущие 9 лет дети обучались на украинском языке, поэтому они и их родители были возмущены, когда администрация заведения сообщила, что обучение в 10 классе будет проводиться по-русски).

Н.КРИШТАЛЬ сообщила, что в 2008-2009 учебном году в Рубежанской специализированной школе І-ІІІ степеней №7 с первого сентября будут функционировать два 10-х класса: гуманитарного направления исторического профиля – с русским языком обучения и естественно-математического направления биологически-химического профиля – с украинским языком обучения.

На сегодня в Рубежном на украинском языке учатся 309 учеников в двух школах города, тогда как 3 тыс. 917 учеников в семи школах учатся на русском языке.