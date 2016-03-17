В Запорожье под гимн Украины снесли крупнейший памятник Ленину, демонтаж продолжался более суток (фоторепортаж)

В Запорожье демонтировали крупнейший памятник Ленину на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, работы по срезанию восьмиметровой бронзовой скульптуры с постамента, длившиеся более суток, завершились. Скульптуру, с помощью кранов, аккуратно подняли на тросах и опустили на длинномер под Гимн Украины, исполнявшийся собравшимися на пощади сотнями запорожцев.

Читайте такжеПосле заявлений Путина о Ленине в Донецке попытались взорвать памятник "вождю" (фото)

Как сообщал УНИАН, подготовка к демонтажу 20-метрового памятника Ленину на площади перед плотиной ДнепроГЭСа в Днепровском (ранее – Ленинском) районе города Запорожье началась 15 марта. Работы по «срезанию» скульптуры с постамента начались утром 16 марта и продолжались без перерыва около полутора суток.

Справка УНИАН. Памятник Ленину в Запорожье находится рядом с въездом на ДнепроГЭС. Скульптура сделана из бронзы, постамент — из розового гранита. Общая высота памятника — 19,8 м. В нижней части гранитного постамента расположены бронзовые фигуры сталевара, строителя, колхозницы и учёного, призванные «олицетворять единство народа в осуществлении великих ленинских идей». Согласно оценке 2014 года, балансовая стоимость памятника составляла свыше 7 млн грн.