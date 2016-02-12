В Измаиле демонтировали самый большой памятник Ленину в Одесской области (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе культуры Измаильского городского совета, бронзовый монумент весом около 8 тонн демонтирован по распоряжению мэра города Андрея Абрамченко на выполнение требований закона о декоммунизации.

По данным горсовета, этот памятник является одним из самых больших в регионе.

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В отделе отметили, что мероприятия по демонтажу были сопряжены с рядом трудностей. «Монумент был установлен с учетом специфики здешней местности – особенностями сейсмической зоны. Были задействованы две автовышки и подъемный кран. В то же время действовать требовалось аккуратно. В том числе, чтобы не разбить плитку, уложенную возле здания горсовета, возле которого установлен памятник», - пояснили в отделе культуры.

Демонтаж длился примерно пять с половиной часов. Памятник аккуратно срезали с постамента, не повредив ни само изваяние, ни прилегающую территорию. Затем его транспортировали на ответственное хранение в одно из коммунальных предприятий города.

«Все прошло цивилизованно, без эксцессов», - акцентировали в горсовете.

Общественный порядок обеспечивало большое количество правоохранителей.

Вышеназванный монумент создан в 1985 году, установлен в Измаиле в 1986-м. Скульпторы Таисия Судьина и Александр Князик.

В отделе культуры отметили, что дальнейшая судьба демонтированного монумента пока неизвестна, как и то, будет ли установлена другая скульптура на оставшемся постаменте.