На западе Украины ожидаются сильные осадки - синоптики
13:51, 15 марта 2016Общество
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В западных областях Украины ожидаются сильные осадки.
Запад Украины накроет мокрый снег / Фото УНИАН
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Утром и днем 15 апреля во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, предупреждают синоптики.
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