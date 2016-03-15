На западе Украины ожидаются сильные осадки - синоптики

В западных областях Украины ожидаются сильные осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Читайте такжеСиноптики обещают холодную неделю: днем - ветер, ночью - мороз Утром и днем 15 апреля во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter