Адвокат Ерофеева заявила, что ей и пропавшему без вести защитнику Александрова угрожали

Адвокат российского спецназовца Евгения Ерофеева Оксана Соколовская заявила, что ей и Юрию Грабовскому - защитнику другого задержанного в Украине военнослужащего Главного разведуправления Минобороны РФ Александра Александрова - поступали угрозы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Соколовская сказала журналистам во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению производства в отношении Александрова и Ерофеева.

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Она напомнила, что Грабовский объявлен в розыск как пропавший без вести, и не исключила, что его уже нет в живых.

По словам Соколовской, в настоящее время ни полиции, ни Службе безопасности Украины не известно, где находится Грабовский.

“Предпринимаются действия по его поиску, но пока безрезультатно. Границы Украины он не пересекал, а других сведений о нем нет”, - утверждает адвокат.

Также она сообщила, что последний раз общалась с Грабовским 4 марта, и он собирался присутствовать на судебном заседании.

Кроме того, адвокат заявила, что как ему, так и ей, постоянно поступали угрозы от неизвестных лиц в связи с их деятельностью по защите Александрова и Ерофеева.

По словам Соколовской, сегодня она подаст ходатайство по поводу этих угроз.

“У меня есть догадки, кто и почему это делал”, - подчеркнула адвокат.

Также Соколовская считает, что исчезновение Грабовского, как и попытки отстранить от защиты российских «ГРУшников» ее саму, связаны с затягиванием судебного процесса со стороны обвинения.

Справка УНИАН. Адвокат Грабовский с июля 2015 года является заместителем председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, адвокатской деятельностью занимается в адвокатском объединении «Грабовский и партнеры» (Киев).

10 марта в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области проинформировали, что начали поиски Грабовского по обращению администратора одного из отелей в Одессе, где он проживал, однако не появлялся уже несколько дней в гостинице и на работе.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В главке отметили, что открытие производства по этой статье – обычная практика при исчезновении человека.

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) также направила в правоохранительные органы заявление с просьбой установить местонахождение Грабовского.

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В заявлении НААУ отмечается, что последний раз видел Грабовского один из его коллег вечером 6 марта в офисе адвокатского объединения «Грабовский и партнеры». Известно также, что 5 марта Грабовский уехал в Одессу, где поселился в отеле «Аркадия», откуда должен был уехать 7 марта.

В то же время на странице Грабовского в Facebook 9 марта появилась такая запись: «Простите, что подвел вас, мои друзья!!! Пришлось уехать из Украины, не по своей воле! Зато я в безопасности! Не знаю, когда вернусь, по возможности, буду отвечать вам. Очень хочу обратно на Родину». Этот пост был якобы выложен из Шарм-эль-Шейха (Египет).

Однако коллеги адвоката отмечают, что «такое поведение - это не стиль Грабовского».