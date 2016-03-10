Адвокат одного из ГРУшников мог покинуть Украину

Адвокат российского ГРУшника Александра Александрова Юрий Грабовский написал на своей странице в Facebook о том, что ему пришлось покинуть Украину.

"Простите ,что подвёл вас мои друзья!!! Пришлось уехать с Украины , не по своей воле! Зато я в безопасности! Не знаю когда вернусь, по возможности ,буду отвечать вам.очень хочу обратно на Родину", - говорится в сообщении.

При этом в геометке к посту указан египетский курорт Шарм-эль-Шейх.

Знакомые и коллеги адвоката в комментариях к посту подвергают сомнению его достоверность.

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Адвокат другого ГРУшника Оксана Соколовская заявила, что данное поведение не отвечают стилю Грабовского и отметила, что если на протяжении суток он не выйдет на работу, его будут считать пропавшим без вести.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 марта, заседание Голосеевского райсуда Киева по делу задержанных в Луганской области российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова перенесено уже в третий раз подряд из-за неявки адвоката одного из подозреваемых - Юрия Грабовского.

Между тем защитник Ерофеева Оксана Соколовская в комментарии журналистам сказала, что адвокат Александрова Грабовский исчез и не отвечает на телефонные звонки.

Она сообщила, что уже второй день не может до него дозвониться. Также она добавила, что у Грабовского нет в Украине родственников, которые могли бы подать заявление об исчезновении человека в правоохранительные органы. Однако добавила: "Не беспокойтесь, если нужно такое заявление, подадут уполномоченные лица".

В свою очередь один из прокуроров - Александр Климович - сообщил, что никакого сообщения от Грабовского, почему он не явился сегодня на заседание суда, в суд не поступало.