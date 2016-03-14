Курсанты Одесской морской академии пройдут стажировку на французских боевых кораблях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

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Как отметили в пресс-центре, будущие флотские офицеры будут совершенствовать теоретические знания и практические навыки по специальности, будут иметь возможность ознакомиться с основными руководящими документами и организацией корабельной службы в ВМС Франции, тактико-техническими характеристиками и историей службы кораблей.

«В истории факультета стажировка курсантов на иностранных кораблях проходит не впервые. В прошлом году наши курсанты уже стажировались на военных и учебных кораблях стран НАТО, - отметил начальник факультета ВМС НУ “ОМА” капитан 1 ранга Ростислав Шаров.

«Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы учебно-воспитательный процесс во флотском учебном заведении соответствовал стандартам НАТО. Именно поэтому стажировка курсантов за рубежом является одним из приоритетных направлений в подготовке офицерского состава национального флота», - добавил офицер.

Как планируется, в течение этого года и другие курсанты факультета пройдут стажировку на иностранных кораблях.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2014 года верные присяге украинскому народу 103 курсанта Академии ВМС имени Нахимова в связи с аннексией АРК и города Севастополя Российской Федерацией передислоцировались в Одессу вместе с частью командного и преподавательского состава вуза. Позже Академия ВМС им. Нахимова решением Кабинета министров была расформирована. 1 сентября 2014 года курсанты продолжили обучение на вновь созданном согласно поручению Кабинета министров факультете военно-морских сил Одесской национальной морской академии.