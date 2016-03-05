В ВМС Украины проходят службу почти тысяча женщин, в том числе около 100 офицеров

Такие данные привели во время торжественного собрания по случаю Международного женского дня, которое состоялось в Командовании украинских ВМС в Одессе, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования.

Также отмечалось, что около 30 женщин-военнослужащих флота имеют статус участников антитеррористической операции на востоке страны.

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Командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, обращаясь к женщинам-военнослужащим с приветственным словом, поблагодарил их за верность Воинской присяге, самоотверженный труд во имя защиты независимости и территориальной целостности Украины, умение стойко, наравне с мужчинами преодолевать трудности службы.

Как отметил руководитель вида Вооруженных сил Украины, два года назад 240 женщин-военнослужащих флота остались верными присяге украинскому народу, вышли на материковую часть Украины, где достойно продолжили свою службу.

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Он также поблагодарил жен военных моряков.

Женщинам-военнослужащим и работникам Вооруженных сил Украины были вручены награды и цветы. В общем по случаю Международного женского дня поощрено более 240 женщин-военнослужащих ВМС.