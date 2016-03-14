Международное сообщество не может защитить крымских татар, которые подвергаются репрессиям в Крыму - Чубаров

Об этом заявил народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на международной конференции в Киеве.

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«На территории оккупированного Крыма сегодня есть целостные группы, которые являются объектом целенаправленной репрессивной политики оккупационных властей, в частности это крымскотатарский народ», - заявил председатель Меджлиса.

«На сегодняшний день крымские татары расплачиваются на глазах всего мира за свою последовательность, за свою позицию, которая полностью совпадает с позицией мирового сообщества, которая опирается на международные ценности, и в этот момент мировое сообщество никак не может защитить этих людей», - подчеркнул Чубаров.

«Когда мы говорим об инструментах, которые задействованы международным сообществом, должны признавать, что они неэффективны с точки зрения защиты людей, которые сегодня подвергаются репрессиям на оккупированных территориях и особенно в Крыму», - добавил Чубаров.