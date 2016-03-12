Чубаров: нужно заставить РФ стать участником диалога по деоккупации Крыма

Об этом заявил в беседе с ZN.UA председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, эта тема активно обсуждалась в кулуарах заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое прошло накануне. "Моя "кулуарная" работа состояла в том, чтобы донести до наших партнеров мысль: не надо исходить только из того, что с участием России возможен результат в короткое время, и возводить это в абсолют. Желание привлечь к диалогу Россию не должно подвигать одну сторону к бесконечным компромиссам за счет собственных уступок. Надо искать механизм, который заставит Россию сесть за стол переговоров. Заставить Россию стать участником диалога по деоккупации Крыма", - заявил Рефат Чубаров.

Читайте такжеУкраина и Турция планируют объединить усилия в рамках международных форматов для деоккупации Крыма – Порошенко"Что касается "Женевы плюс", когда речь зашла о возможности в этом формате вести диалог со многими заинтересованными сторонами, в том числе с Советом Европы и другими международными организациями, я попросил слова, чтобы акцентировать внимание участников заседания Стратегического совета на таком важном моменте. Разумеется, многосторонний диалог по Крыму необходим и для этого нужно создавать новую переговорную площадку. Но эта площадка должна четко определить цель, ради которой она создается - деоккупация Крыма. Диалог должен вестись для достижения этой цели. Я так и сказал: нужен не диалог ради диалога, а диалог ради деоккупации Крыма. Тогда каждая сторона должна определиться - сядет она за этот переговорный стол или нет", - подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа.