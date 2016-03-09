Россия своими действиями способствовала сближению Украины и Турции - Чубаров

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

«Еще несколько лет назад российские политики пугали своих украинских коллег мифической турецкой угрозой территориальной целостности Украины. Теперь Москва сделала все, чтобы Киев и Анкара объединились против общего агрессора», - написал политик.

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«Сегодня утром и днем Киев - Анкара, вечером и завтра день - Стамбул, оттуда - в Киев», - сообщил о своих планах председатель Меджлиса.

Чубаров посетит Турцию в составе официальной делегации Украины во главе с президентом Петром Порошенко.

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9-10 марта президент Украины посетит с официальным визитом Турецкую Республику. Запланированы переговоры Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Ахметом Давутоглу и председателем Великого национального собрания Исмаилом Кахраманом.

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В рамках визита состоится пятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Планируется также проведение встреч с представителями деловых кругов Турции.